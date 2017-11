La Bourse de Tunis a débuté la séance du mardi dans le vert où le Tunindex a affiché un accroissement de 0,05% avec 6 134,35 points dans un volume totale de 0,207 MD.

Dans le vert, ICF grimpe de 2,99% à 25,44 D suivie par MAGASIN GENERAL et SIMPAR qui gagnent respectivement 2,98% et 2,92% à 34,80 D et 39,11 D.

A la baisse, UADH chute de 3,50% à 2.75 D tout comme SOTETEL et ATTIJARI LEASING qui dévissent respectivement de 2,85% et 2,82% à 2,72 D et 17,20 D.