La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis, organise en collaboration avec la Chambre de Commerce Luxembourg une journée de partenariat tuniso-luxembourgeoise sous le thème : «Tunisie-Luxembourg : vers une coopération renforcée». et ce le 08 novembre 2017 à l’hôtel Sheraton (08h30).

Le programme de la journée sera ponctué de workshops interactifs sur la situation de chaque pays dans le secteur des TIC, de la Logistique et du Cleantech, animés par des experts tunisiens et luxembourgeois, ainsi que des rencontres B2B entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues luxembourgeoises.

Pour toutes informations et inscription contacter la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis :

Tél : 71 247 322 – Ext : 213 / Fax : 71 247 288