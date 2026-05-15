La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) appelle les entreprises tunisiennes à participer à Halal Expo 2026 et au 12e Sommet mondial du halal, prévus à Istanbul (Turquie) du 25 au 28 novembre 2026.

Premier rendez-vous mondial du secteur halal, cet événement rassemble des milliers de professionnels, exposants, investisseurs, acheteurs et décideurs venus des cinq continents, offrant aux entreprises tunisiennes une vitrine internationale de premier plan.

La participation tunisienne vise à promouvoir les produits nationaux à l’échelle mondiale et à nouer de nouveaux partenariats dans un secteur en forte expansion, qui dépasse largement l’alimentaire pour couvrir la cosmétique, la pharmacie, les services financiers et le tourisme halal.

Le salon constitue également une occasion de s’informer sur les dernières normes de certification halal et de renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes sur les marchés asiatique, européen et africain, où la demande pour ce type de produits est en hausse constante.

Les entreprises intéressées sont invitées à consulter le site officiel de la CCIT ou à télécharger le cahier des charges via le lien électronique dédié.