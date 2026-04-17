Une journée d’information sur les nouveautés fiscales de la loi de finances 2026 se tiendra, le mardi 28 avril, à Tunis, organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT), en collaboration avec le ministère des Finances et Tunisie Tradenet (TTN).

Destinée aux chefs d’entreprise, directeurs financiers et comptables, cette rencontre a pour objectif de les aider à maîtriser les nouveaux mécanismes de la législation fiscale et à anticiper leurs impacts sur l’exercice 2026.

Encadrée par des experts et hauts cadres du ministère des Finances ainsi que de Tunisie Tradenet, la journée s’articulera autour de cinq axes majeurs ayant une incidence directe sur les équilibres financiers des entreprises :

Elle portera notamment sur les mesures relatives aux impôts directs et indirects, les évolutions des procédures d’enregistrement et des droits de timbre, la fiscalité locale et les différentes taxes, ainsi que sur le système de facturation électronique et ses implications procédurales.

La facturation électronique constituera un volet central de cette rencontre. Ses dimensions techniques et juridiques seront présentées en partenariat avec Tunisie Tradenet, dans le cadre de la modernisation de l’administration fiscale et du renforcement de la transparence des transactions commerciales.

La CCIT invite les professionnels concernés à s’inscrire préalablement avant le vendredi 24 avril 2026, via un lien dédié, compte tenu de l’importance des thématiques abordées, qui requièrent un échange direct avec les autorités de tutelle.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mission d’accompagnement de la Chambre face aux évolutions législatives, afin d’assurer la conformité des entreprises et de développer leurs capacités concurrentielles.