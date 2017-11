SIAMAP : La filière laitière tunisienne se porte comme un charme

Plus de 18 millions de litres de lait ont été exportés au cours des 10 premiers mois de l’année 2017, essentiellement vers la Libye et d’autres pays de l’Afrique, dont la Côte d’Ivoire. C’est ce qu’a déclaré Mohamed Nasri, directeur général de l’Office de l’élevage et des pâturages (OEP), mardi 31 octobre, en marge du Salon de l’agriculture “SIAMAP 2017”, qui se tient du 31 octobre au 5 novembre 2017.

Selon lui, la Tunisie a pu surmonter, cette année, le problème de gestion des stocks de lait (excédents et pénuries) grâce, notamment, au recours au séchage du lait. “Plus de 15 millions de litres de lait ont ainsi été séchés, durant les 10 premiers mois de 2017, au sein de l’unité de séchage de lait à Mornaguia”, a-t-il dit.

La filière de lait figure parmi les activités les mieux organisées dans le secteur agricole. Toutefois, deux faiblesses restent encore à surmonter, celle de la réfrigération du lait et la facturation sur la base d’un rapport qualité-prix, a-t-il expliqué.

Pour la première difficulté, les autorités de tutelle viennent de lancer un nouveau programme dont la finalité est de parvenir, en 2018, à installer un système de réfrigération de lait, dans chaque ferme, a-t-il développé, ajoutant que l’Etat a proposé d’augmenter de 10 millimes le litre, le prix d’achat du lait auprès des centres de collecte.

“En parallèle, nous œuvrons à créer des “forums spécialisés dans la filière laitière”. Il s’agit en quelque sorte de coopératives, dont la finalité est de regrouper des jeunes promoteurs exerçant dans cette activité dans les différentes régions du pays, à même d’améliorer leur productivité. Des forums ont déjà été créés à Béja, Mahdia, Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid, et nous allons créer d’autres dans les régions productrices de lait en Tunisie”, a-t-il ajouté.

Selon le directeur général de l’Office de l’élevage et des pâturages, la production de lait a atteint, en 2016, environ 1.428 millions de litres, dont 856 millions de litres ont été fournis par les centres de collectes. Pour les neuf premiers mois de l’année 2017, ces centres ont collecté environ 700 millions de litres de lait.

A souligner que la Tunisie compte 112 mille éleveurs de bovins et 457 mille vaches laitières, dont 65% sont de race pure. La moyenne annuelle de la production d’une vache est estimée à 5.655 litres.