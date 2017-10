Lutte anticorruption : L’INLUCC a remis 94 dossiers de malversations à la justice

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a reçu, mardi 31 octobre, le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, qui lui a remis le rapport annuel de l’instance au titre de 2016.

Dans une déclaration aux médias, Chawki Tabib a expliqué que le rapport dresse le bilan des activités annuelles de l’instance et évoque le cadre institutionnel et juridique relatif à la lutte contre la corruption. Le document comporte, aussi, 125 recommandations.

Selon Chawki Tabib, le rapport contient, également, un résumé des dossiers transféré à la Justice. Il a indiqué que 94 dossiers de corruption relatifs aux achats, aux recrutements et aux appels d’offre dans le secteur public ont été transférés à la Justice. Le document énumère, pare ailleurs, les crimes liés à la corruption et comporte des données sur les cas signalés, a-t-il ajouté.

Le président de l’INLUCC a indiqué, d’autre part, avoir invité le président du parlement à prendre part au colloque international qui sera consacré à l’aspect législatif et institutionnel de lutte contre la corruption et qui se tiendra en marge du 2 e congrès national sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption les 08 et 09 décembre prochain. Une rencontre qui sera axée sur l’évaluation de l’application de la stratégie nationale anticorruption.

Chawki Tabib a également préconisé la tenue d’une séance plénière pour discuter des relations des membres de l’instance avec les députés, conformément à la loi.

Il a annoncé que l’INLUCC donnera une conférence de presse dans les jours à venir pour présenter le rapport qui a été déjà remis au président de la République Béji Caïd Essebssi et au chef du gouvernement Youssef Chahed.