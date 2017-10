La Manouba : DÃ©cision de destruction d’une culture irriguÃ©e par des eaux usÃ©es

Les unités de la garde nationale de Oued Ellil, en coordination avec le commissariat régional au développement agricole (CRDA), la direction régionale de la santé et le délégué de la localité, ont exécuté la décision portant destruction des plantations sur une superficie agricole irriguée avec des eaux usées à Saïda (gouvernorat de la Manouba).

Le chef de la direction de la production agricole au CRDA, Ridha Bel Haj, a précisé que la décision de détruire des plantations a été prise par le gouverneur de la Manouba, Ahmed Smaoui en fin de semaine, après que les agents de la direction régionale du commerce et de la santé et des agents du CRDA se sont rendus compte que le propriétaire de la ferme fait recours aux eaux usées pour irriguer son terrain agricole.

Les services d’hygiène avaient procéder à des prélèvements pour effectuer des analyses et prendre la décision de détruire la production végétale sur près d’un hectare et demi conformément à la loi n16 de l’année 1975 en date du 31 mars 1975 et la loi n 117 de l’année 1992 en date du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

Un comité a été chargé pour contrôler toutes les superficies agricoles irriguées limitrophes de la ferme dont le propriétaire a été verbalisé.