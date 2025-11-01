Les travaux du projet de la zone irriguée de Chouigui, dans la délégation de Tébourba (gouvernorat de Manouba), ont atteint un taux d’avancement de 95% et devrait être mise en exploitation au début de l’année prochaine, a indiqué à l’Agence TAP, Kamel Meddeb, représentant du ministère de l’agriculture.

Le projet, dont la réalisation s’est étalée sur sept ans, comprend notamment la modernisation des équipements et infrastructures hydrauliques, l’installation d’une station de pompage, de deux réservoirs d’eau, le déploiement de réseaux de distribution et de canalisations, la construction d’ouvrages (d’art, hydrauliques), la réhabilitation du réseau de drainage et l’aménagement des pistes agricoles.

Selon Meddeb, ce projet, dont le coût global s’élève à 60 millions de dinars, contribuera à améliorer la productivité agricole, valoriser les ressources naturelles (eau et sol), optimiser la gestion de l’eau et renforcer la durabilité des équipements hydrauliques dans la région.