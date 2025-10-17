Le projet « Renova », mis en œuvre dans le gouvernorat de Tataouine par l’Association ARCS avec le soutien de l’Agence italienne pour la coopération au développement, enregistre une progression significative à l’approche de la clôture de sa deuxième phase et du lancement imminent de la troisième.

Ce projet vise à renforcer les efforts de protection de l’environnement, de gestion et de recyclage des déchets organiques, tout en valorisant le patrimoine matériel et immatériel local.

Il ambitionne également de promouvoir l’utilisation des eaux traitées dans le développement agricole, dans une perspective de développement durable.

Le représentant de l’association ARCS à Tataouine, Aymen El Farouki, a indiqué que le projet « Renova » comprend trois volets : la restauration du ksar d’Ouled Sultan et la création d’espaces de vente pour les produits locaux, la mise en place d’une station pilote de recyclage des déchets organiques en partenariat avec la municipalité de Tataouine, et la valorisation des eaux traitées pour l’irrigation.

Il a précisé que les autorités régionales œuvrent à assurer le bon déroulement du projet, soulignant qu’il contribuera à atténuer la pénurie d’eau, à préserver l’environnement et à créer de nouveaux emplois.