La commission nationale chargée du suivi de la culture de la betterave sucrière a constaté, lors de visites d’inspection dans des parcelles à Ghardimaou et Oued Mliz (gouvernorat de Jendouba), l’inefficacité des herbicides fournis par l’entreprise sucrière.

Cette situation a contraint les agriculteurs à procéder à l’arrachage manuel des adventices et, dans certains cas, à effectuer un nouveau semis en raison d’un manque de germination, selon un rapport publié par l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (Urap) et confirmé par son président, Lotfi Jemazi, à l’Agence TAP.

La commission a également relevé des retards dans la fourniture d’intrants agricoles, notamment l’ammonitrate et certains produits phytosanitaires, ainsi que le non-versement de l’avance financière convenue.

Dans ce contexte, les agriculteurs ont été orientés vers des crédits auprès d’organismes privés appliquant des taux d’intérêt élevés.

Elle a aussi souligné le non-respect par l’entreprise de certains engagements pris lors des négociations, dont la conclusion de contrats avec les groupements hydrauliques pour le règlement des frais d’irrigation.

Malgré ces difficultés, l’état général de croissance de la betterave sucrière a été jugé satisfaisant, bien que certaines zones connaissent des perturbations dans l’approvisionnement en eau d’irrigation.

La commission a recommandé un suivi régulier des cultures afin de prévenir les maladies fongiques et d’assurer un approvisionnement adéquat en eau.

De son côté, le président de l’Association tunisienne des betteraviers, Charafeddine Touati, a indiqué que la superficie cultivée durant la saison 2025-2026 s’élève à environ 1 375 hectares, soit moins de la moitié des 3 000 ha initialement prévus.

Il a attribué cette baisse à la réticence des agriculteurs face au manque d’intrants, à l’insuffisance de l’eau d’irrigation et à l’abandon de certaines incitations, appelant l’État à soutenir davantage cette culture stratégique pour la production de sucre, la valorisation des sous-produits et l’amélioration des sols.