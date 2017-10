Vol inaugural de Tunisair vers Cotonou (Bénin) en décembre 2017

Tunisair lancera le 16 décembre 2017 son vol inaugural sur la ligne Tunis-Cotonou au Bénin. Cela tombe à pic, car ce pays a récemment supprimé le visa d’entrée pour les Tunisiens, dans l’attente d’une réciprocité en la matière de la part de la Tunisie.

A noter que ce vol passera via Abidjan (Côte d’Ivoire), Lomé (Togo) ou Niamey (Niger). Une autre ligne est en cours de préparation sur le Soudan via N’Djamena au Tchad.

Selon un homme d’affaires tunisien opérant en Afrique, TABC a été très actif pour la suppression des visas pour certains pays africains vers la Tunisie.

La Tunisie demeure l’un des rares pays africains à imposer des visas pour la majorité des ressortissants africains et à ne pas délivrer un visa par Internet, ce qui bloque le commerce et les échanges entre la Tunisie et les pays d’Afrique subsaharienne.

Du coup, on estime que la suppression des visas et la création de nouvelles lignes aériennes pourraient booster les échanges et développer l’exportation des services et des marchandises entre la Tunisie et l’Afrique au sud du Sahara.

D’ailleurs, il n’échappe pas aux décideurs politiques tunisiens que l’un de nos compétiteurs –directs-, en l’occurrence le Maroc, a supprimé les visas pour la plupart des pays africains.

Il faut donc oser l’Afrique, comme disent certains, car c’est là où il y a, pour quelques années encore, la croissance économique mondiale, à l’instar de ce furent l’Asie du Sud-est dans les années 80 du siècle dernier. Mais pour y réussir, il faut de l’imagination et de l’audace de la part de nos investisseurs tunisiens –pour ne pas dire “hommes d’affaires“.