Vers un co-financement par l’UE de l’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie?

Le projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, d’une capacité de 600 mégawatts, est en phase d’étude. “Ce projet a attiré l’intérêt de la Commission européenne”, a déclaré, Rafik Bezzaouia, responsable à la Direction générale du Groupe Etudes Stratégiques au sein de la STEG, en marge d’une rencontre d’affaires entre Business France (agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française) et la STEG, organisée mardi 17 octobre 2017 à Tunis.

“Le projet pourrait bénéficier du statut de projet d’intérêt commun et la STEG s’attend à une subvention qui puisse aller jusqu’à 50% du montant total d’investissement, estimé à 600 millions d’euros”, a ajouté le responsable, précisant que les études techniques et celle de l’impact sur l’environnement sont en cours pour la réalisation de ce projet stratégique qui vise “la diversification du Mix-électrique et la sécurité d’approvisionnement de tout le pays”.

Le dernier projet structurant de la STEG est “Smart Grids” (réseau d’électricité intelligent), dont l’objectif est d’améliorer la qualité de service à la clientèle de la STEG, contrôler la demande des clients finaux outre l’amélioration des services de facturation et la maîtrise de la production décentralisée et des énergies renouvelables.

Un déploiement progressif de ce réseau dans la région de Sfax est programmé, en 2018, en attendant sa généralisation sur tout le territoire tunisien à partir de 2023, a fait savoir le responsable Bezzaouia.