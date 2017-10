Transport : Transtu perd annuellement 20 MDT pour cause de “resquille”

Un programme d’action pour lutter contre le phénomène de resquille a été lancé, mardi 17 octobre, par la société des Transports de Tunis (Transtu), dans ses différents réseaux.

Selon un communiqué de l’entreprise, ledit programme, qui se poursuivra sur une année, implique la contribution de tous les agents et le personnel de la société, y compris les responsables administratifs.

Rappelant que le phénomène de resquille constitue une menace réelle pour la durabilité du service public de transport, la Transtu exhorte tous les concernés par l’intérêt général de soutenir les efforts déployés afin de sauvegarder ce service.

Le responsable de la communication de la Transtu, Mohamed Chamli, a fait savoir que le phénomène de resquille est à l’origine d’un manque à gagner estimé à environ 20 millions de dinars (MDT) par an, contre environ 10 MT de pertes par an avant 2011. Chamli précise que ce genre de pratique s’amplifie surtout durant les heures de pointe et sur les lignes lointaines, puisque “le risque d’être surpris par un contrôleur est de moins en moins important”.

Dans ces lignes, le nombre de resquilleurs dépasse parfois la moitié des passagers, a-t-il encore fait savoir.