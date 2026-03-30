La flotte de transport dans le gouvernorat de KÃ©bili a Ã©tÃ© renforcÃ©e par 9 nouveaux bus articulÃ©s, rÃ©ceptionnÃ©s par la SociÃ©tÃ© rÃ©gionale de transport de GabÃ¨s (SOTREGAMES) lors d’une cÃ©rÃ©monie organisÃ©e, lundi au parc de bus de la sociÃ©tÃ© Ã la ville KÃ©bili.

Dans une dÃ©clarationÂ Ã la TAP,Â le reprÃ©sentant de la section rÃ©gionale de Sotregames, Hichem Maghzaoui. a indiquÃ©Â que ces nouveaux bus devraient contribuer Ã rÃ©soudre les problÃ¨mes de transport sur toutes les lignes dans la rÃ©gion, en particulier le transport scolaire, compte tenu de la vÃ©tustÃ© du parc actuel,Â prÃ©cisant ces acquisitionsÂ permettront de renouveler entre 45% et 50% de la flotte de la sociÃ©tÃ© Ã KÃ©bili.

De son cÃ´tÃ©, le chef du dÃ©partement d’exploitation de la SociÃ©tÃ© rÃ©gionale de transport de GabÃ¨s, Nader Bessadek, a confirmÃ© que le gouvernorat de KÃ©bili a bÃ©nÃ©ficiÃ© de 9 bus sur un total de 24 bus articulÃ©s acquis dans le cadre d’un marchÃ© international, dans le but d’amÃ©liorer le transport public dans toutes les rÃ©gions du pays.

Il a estimÃ© que cet acquis permettra de surmonter les difficultÃ©s rencontrÃ©es rÃ©cemment par les habitants de la rÃ©gion, dues Ã des problÃ¨mes accumulÃ©s depuis plusieurs annÃ©es.

Dans ce cadre, ilÂ a fait savoir que la Sotregames a entamÃ© une nouvelle procÃ©dure d’appel d’offres pour l’acquisition de 50 nouveaux bus avant la fin de l’annÃ©e en cours.

Cette initiative devrait permettre de rÃ©soudre dÃ©finitivement les problÃ¨mes de transport public sur l’ensemble des lignes exploitÃ©es, d’ouvrir une nouvelle phase de dÃ©veloppement pour l’entreprise et d’amÃ©liorer la qualitÃ© des services, selon lui.