La Tunisie a réceptionné, lundi, au port de la Goulette, un nouveau lot de 136 bus chinois destinés aux entreprises régionales de transport, a annoncé le ministère du Transport.

Cette livraison s’inscrit dans le cadre du quatrième et dernier lot du marché international conclu avec la Chine pour l’acquisition de 461 bus destinés au secteur du transport public. Les 136 bus en question serviront à renforcer le parc de la Société des Transports de Tunis (Transtu) et de la Société Régionale de Transport de Béja, a encore précisé le ministère.

Un deuxième marché international est prévu pour l’acquisition de 621 bus destinés au secteur du transport public. Ces marchés s’inscrivent dans le cadre de la politique nationale visant à développer le système de transport public collectif et à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens dans l’ensemble des gouvernorats de la République.