Sfax : Plus de 200 participants au 7e Forum Jeunesse

” L’engagement des jeunes dans la démocratie locale et le rajeunissement du personnel politique sont d’une importance grandiose afin de produire des comportements différents et des idées nouvelles dans la scène politique”, a noté l’Ambassadeur de France en Tunisie Olivier Poivre d’Arvor, vendredi soir, dans une déclaration de presse lors de l’inauguration officielle de la septième édition du Forum Jeunesse à Sfax.

S’agissant de la migration clandestine en Méditerrané pour rejoindre l’Europe, l’ambassadeur de France en Tunisie, a remarqué que “ce drame humanitaire qui reste encore limité en Tunisie par rapport à celui qu’on observe en Libye, témoigne des difficultés que les gens, notamment, d’Afrique subsaharienne affrontent et face auquel tout le pays doit être solidaire “, a-t-il dit.

Placée sous le thème de ” la démocratie locale et la participation des jeunes “, la septième édition du Forum Jeunesse s’étalera à Sfax du 13 au 15 du mois courant avec la participation de plus de 200 jeunes de toute la République, ainsi que de la France et de plusieurs pays d’Afrique et du Maghreb.

Organisé par l’entreprise sociale ” SHANTI” et un collectif d’associations sfaxiennes à savoir (We Youth, ATL-MST Sida Bureau national, JCI Sidi Mansour et Art acquis), avec le soutien de l’Ambassade de France et L’Institut français de Tunisie, le forum jeunesse 2017 sera une occasion pour explorer des projets, à Sfax et dans les régions du Sud, notamment, Tataouine, Gabès, Medenine et Sidi Bouzid, ont noté les organisateurs, lors d’une conférence de presse, tenue au siège de la Maison de France à Sfax, Vendredi après- midi.

Au programme du Forum Jeunesse 2017, dix ateliers qui porteront sur quatre thèmes à savoir : “la citoyenneté et la participation de la démocratie locale: la perception de nouvelles formes de participation des jeunes “, ” Investir sur votre terrain et le soutien opérationnel: Vers des solutions régionales pour l’intégration économique des jeunes ” , ” la culture et le patrimoine: une forme de participation active à une meilleure valorisation de la terre ” et “Travailler pour l’environnement: un problème mondial, des solutions locales.”

Par ailleurs, un village associatif réunissant 40 associations de Sfax et des régions voisines, sera ouvert au public, au centre de la ville de Sfax, durant le Forum Jeunesse 2017, pour présenter leurs projets, sachant que les projets réalisés par ces associations sont liés aux quatre thèmes identifiés par le Forum Jeunesse. Les dix projets les plus convaincants seront accompagnés par l’institution sociale “Shanti ” et soutenus par l’Institut français de Tunis.

L’événement a été ouvert par une performance musicale basée sur des mélodies africaines, arabes, turques et indiennes.