Le Conseil des ministres de la jeunesse et des sports arabes, tenu dimanche, à Nouakchott, a approuvé les propositions avancées par le ministère tunisien de la jeunesse et des sports portant sur la tenue en Tunisie de la deuxième édition des jeux électroniques arabes en 2021 et le Forum arabo-européen de la jeunesse 2021.

La 43e session du conseil organisée grâce à la technologie de vidéoconférence, a été consacrée aux nouveaux défis à relever dans le monde arabe suite à la pandémie du COVID-19 et ses conséquences sur les événements et activités de jeunesse et de sport, les programmes envisagés pour soutenir la jeunesse arabe.

Au cours de cette réunion qui a réuni les ministres des Etats membres de la Ligue des Etats arabes, et à laquelle la Tunisie était représentée par Kamel Arbi, membre de la commission d’assistance technique pour la jeunesse, au sein du ministère de la jeunesse et des sports, Farouk Al-Moaddab, directeur de la coopération internationale et des relations extérieures ainsi que Naoufel Mrabet, chef de service, un certain nombre de questions ont été soulevées y compris l’impact des changements internationaux sur la jeunesse et les sports arabes après la pandémie de Coronavirus, et les conceptions des pays arabes quant aux mécanismes de lutte contre cette crise.

La réunion a également permis d’examiner un certain nombre de projets et programmes de jeunesse et de sports proposés par les comités d’assistance technique, et de discuter des possibilités de leur mise en œuvre dans le cadre d’une politique coopérative commune entre les pays participants pour prendre des décisions à même de promouvoir le secteur de la jeunesse et des sports et qui s’adaptent aux défis actuels.

Les recommandations de la 40e session du Conseil d’administration du Fonds arabe des activités de la jeunesse et de sport ont été par ailleurs discutées en plus du rapport d’activité du Secrétariat technique du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports relatif à la période entre les sessions 42 et 43 sessions du Conseil et l’approbation des recommandations des commissions techniques de la jeunesse et des sports.

Au terme des travaux, le Conseil a salué les efforts consentis par tous les pays arabes pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus et atténuer ses effets sociaux et économiques sur les jeunes en particulier, appelant à mettre en œuvre les activités inscrites à l’ordre du jour du Conseil d’une manière virtuelle afin de protéger les jeunes jusqu’au retour de la situation à la normale.