La Tunisie se prépare à un changement météorologique significatif. À partir de ce mercredi après-midi, des nuages denses et des cellules orageuses sont prévues, particulièrement sur les régions ouest du nord et du centre. Ces orages pourraient s’accompagner de pluies parfois intenses et de chutes de grêle localisées.

L’Institut National de la Météorologie (INM) a émis un bulletin de suivi alertant spécifiquement les gouvernorats du Kef, Siliana, Kasserine, Gafsa, ainsi que les régions ouest de Kairouan et Sidi Bouzid. Les prévisions indiquent que les cumuls de précipitations pourraient varier entre 20 et 40 mm.

En parallèle, les températures connaîtront une légère hausse, atteignant des maximales comprises entre 33 et 37 degrés Celsius sur les régions côtières et les hauteurs, et s’élevant entre 38 et 42 degrés Celsius dans le reste du pays. Le vent, initialement faible à modéré, se renforcera dans l’après-midi près des côtes et sous l’influence des orages, pouvant atteindre temporairement les 70 km/h. La mer sera peu agitée à localement agitée.