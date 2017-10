Greenpeace lance un challenge pour encourager la cuisson solaire

L’ONG internationale Greenpeace a lancé un challenge pour encourager l’utilisation de l’énergie solaire pour la cuisson. L’Organisation qualifie la cuisson solaire de “meilleur moyen de cuisiner à l’extérieur”, que ce soit lors d’un camping, d’une panne de courant ou dans la cour pour s’amuser.

Elle explique que l’énergie provenant du soleil est gratuite et illimitée. Elle permet de se passer des dépenses de l’électricité, du gaz, de combustible, voire pire, du bois ou du charbon.

Sur le plan écologique, l’utilisation de l’énergie solaire pour cuisiner réduit la nécessité d’exploiter les ressources limitées de notre planète et n’augmente pas la pollution de l’air dans le monde.

Cette énergie propre est également bonne pour la santé parce qu’elle ne produit pas de feu, de flammes ou de fumée qui sont susceptibles d’irriter les poumons et les yeux.

Aussi, la cuisson solaire signifie une cuisson lente. Donc, les aliments cuisinés plus longtemps tendent à devenir plus tendres et savoureux. “En utilisant un cuiseur solaire, les aliments n’ont pas besoin d’être constamment surveillés. Par conséquent, vous avez du temps libre pour profiter d’autres activités Pratique”, écrit l’ONG.

Des cuiseurs solaires, qui sont des équipements portables qui peuvent être transportés quasiment partout, sont désormais commercialisés dans plusieurs pays du monde.