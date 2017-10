Agriculture : Chott Meriem à Sousse célèbre la 3ème édition de la fête des semences paysannes

Le Centre de formation professionnelle en cultures des primeurs à Chott Mariem (gouvernorat de Sousse) abritera, dimanche 22 octobre 2017, la troisième édition de la Fête des semences paysannes.

Organisée à l’initiative de l’Association tunisienne de Permaculture en partenariat avec la Banque des Gènes, cette manifestation se veut un rendez-vous entre les défenseurs des semences locales, les agriculteurs conservateurs de ces semences et les organisations de la société civile, partisanes de la protection du patrimoine semencier et génétique de la Tunisie.

L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser la population aux enjeux de la préservation des semences paysannes, et en la création d’un réseau dynamique d’échange des grains indigènes.

La troisième édition sera marquée par la présentation d’une étude sur la loi relative aux semences, ainsi que l’organisation d’un atelier sur le “Marché de produits du terroir et des semences paysannes pour la vente et l’échange entre particuliers”.

Les semences paysannes représentent le fondement de la souveraineté, de l’autonomie alimentaire, de la santé et de la survie de tous les peuples. Les organisateurs de cet événement estiment que la sauvegarde et la transmission des semences de la vie aux générations futures est un devoir et une responsabilité.