Le membre du bureau exÃ©cutif de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la PÃªche (UTAP), Hamadi Boubakri, a qualifiÃ© la rÃ©colte cÃ©rÃ©aliÃ¨re dans le gouvernorat de Siliana de Â« prometteuse Â» avec une production qui devrait dÃ©passer celle de 2025.

Il a indiquÃ©, vendredi, Ã lâ€™Agence TAPÂ que les prÃ©paratifs se poursuivent pour assurer le bon dÃ©roulement de la campagne, ajoutant que les cÃ©rÃ©aliculteurs ont Ã©tÃ© appelÃ©s Ã entretenir leurs moissonneuses-batteuses afin de rÃ©duire les pertes, durant la rÃ©colte.

Cependant, Boubakri a mis l’accent sur les difficultÃ©s liÃ©es Ã la moisson, dont, lâ€™optimisation des chemins dâ€™accÃ¨s aux zones cÃ©rÃ©aliÃ¨res et la hausse du prix des fils en fer pour presser les bottes de foins.

Pour rappel, la production cÃ©rÃ©aliÃ¨re nationale avait atteint 12 millions de quintaux, en 2025.