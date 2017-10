Caravane d’informations itinérantes :  Syndicat général de l’enseignement secondaire remonté contre IFT et Campus France 

L’Institut français de Tunisie (IFT) et son bureau Campus France affirment que l’initiative campus France est une plate-forme déjà active depuis plusieurs années à Tunis, Sousse et Sfax, et qui consiste à aller à la rencontre des élèves et étudiants de plusieurs régions de Tunisie.

Sur son site officiel, l’IFT assure que c’est avec étonnement et une réelle incompréhension que Campus France et l’IFT ont pris connaissance du communiqué publié le 9 octobre par le Syndicat général de l’enseignement secondaire, qui appelle à empêcher, “par tous les moyens possibles”, les rencontres prévues entre Campus France et les élèves des lycées pilotes tunisiens dans les jours prochains.

Globalement, l’objectif de Campus France s’inscrit dans une démarche partenariale avec les autorités tunisiennes, pour proposer des formations en France, complémentaires à celles tunisiennes, déjà existantes et de qualité, ainsi que des bourses de financement.

Plus spécifiquement, l’initiative de Campus France répond à un véritable souci d’équité territoriale, pour que les élèves des régions de l’intérieur (en Tunisie) bénéficient des mêmes conseils que ceux de Tunis, Sousse et Sfax, selon la même source.

Les lycéens et étudiants du monde entier savent bien l’importance dans leur parcours de la mobilité à l’international, et l’atout que cela représente en termes d’employabilité. La coopération éducative française en Tunisie et les moyens importants qu’elle mobilise sont tournés vers cet objectif, au bénéfice de la jeunesse et des familles tunisiennes.

A rappeler que le Campus France Tunisie organise, pour la première fois en Tunisie, une caravane d’informations itinérantes sur les études supérieures. Cette caravane a débarqué lundi 09 octobre à Sfax à la rencontre des jeunes, première étape d’un long périple qui touchera les autres gouvernorats du pays.

Des agents de Campus France sont mobilisés pour répondre aux questions, expliquer la procédure et le calendrier pour étudier en France, évoquer les différents partenariats entre la France et la Tunisie en matière d’enseignement supérieur et présenter les différentes possibilités adaptées à vos besoins et à votre parcours.

Face à cette initiative, le Syndicat général de l’enseignement secondaire relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé, dans un communiqué rendu public mardi 10 courant, à annuler l’autorisation accordée à des parties françaises leur permettant d’organiser des activités du campus France Tunisie. Le syndicat estime que la tenue de telles rencontres dans des espaces éducatifs publics témoigne d’une irresponsabilité de l’Etat à l’égard des jeunes du pays.

Le syndicat appelle le ministère de l’Education à se pencher sur l’examen réel des réformes nécessaires pour promouvoir le système éducatif public et ouvrir des perspectives aux jeunes diplômés afin de pouvoir réaliser leurs rêves sans faire recours à la migration.