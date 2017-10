Les réunions annuelles du groupe de la BID se tiendront à Tunis

La Tunisie abritera les travaux des réunions annuelles du groupe de la Banque Islamique de développement (BID) qui se tiendront, au cours du mois d’avril 2018, avec la participation de près de 1.000 invités de tous les pays islamiques.

Des représentants d’institutions financières régionales et internationales, participeront à cet événement, outre 56 ministres de l’économie, des finances et de la coopération internationale en tant que gouverneurs représentant leurs pays respectifs au sein de la BID.

L’avancement des préparatifs notamment aux niveaux organisationnel et logistique pour garantir la réussite de cette réunion, ont été au centre d’un entretien tenu, mardi, entre le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhaari, et le secrétaire général de la BID, Ghassen El-Baba, qui effectue actuellement une visite en Tunisie.

Dans un communiqué, le ministère souligne que les réunions annuelles de la BID constituent pour la Tunisie une opportunité pour mieux faire connaitre ses capacités et les incitations à l’investissement, outre les changements que connait le pays au cours de ces dernières années.

Le responsable a, dans ce cadre, exprimé la volonté de son institution de poursuivre son appui à la Tunisie pour la concrétisation de ses programmes et projets de développement. El-Baba a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction de l’avancement des préparatifs d’ordre organisationnel.

Laadhari a, pour sa part, réaffirmé la volonté de la Tunisie de garantir tous les attributs pour la réussite de ces réunions importantes. Il a, en outre, rappelé que l’équipe de travail mise en place (ministère et les structures y afférentes), se réunit régulièrement pour assurer le suivi d’avancement des préparatifs, en coordination avec leurs homologues de la BID.