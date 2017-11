Maher Madhioub appelle à l’intégration de 700 Tunisiens enseignant dans les pays du Golfe

Le député Maher Madhioub, membre de la Commission parlementaire des Tunisiens à l’étranger, a appelé mercredi 17 courant, à l’intégration dans le système éducatif national de près de 700 Tunisiens enseignant dans les pays du Golfe et en Turquie, à leur retour en Tunisie.

Ces professeurs ont été recrutés à travers l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) moyennant des contrats avec les autorités compétentes dans les pays d’accueil “et ont pu acquérir une certaine expérience qui pourrait profiter aux établissements scolaires tunisiens”, a-t-il souligné lors d’un point de presse au siège du Parlement.

Il estime que le ministère de l’Education “ne traite pas ce dossier avec sérieux”, accusant au passage Slim Khalbous, ministre de l’Education par intérim, d’avoir “fermé ses portes” à ceux qui ont essayé de le rencontrer pour exposer leur problème. “Khalbous s’était pourtant engagé la semaine dernière, lors d’une séance plénière de l’Assemblée, à régler ce dossier avec tout le sérieux requis”, a-t-il lancé.

Madhioub a par ailleurs évoqué les problèmes financiers rencontrés par l’école tunisienne à Oman, “dont le financement est assuré par les parents d’élèves sans aucun soutien de l’Etat tunisien”. Il a exhorté le ministère de l’Education, l’ambassade de Tunisie à Mascate et la communauté tunisienne à Oman à apporter tout leur soutien à cette école afin qu’elle connaisse le même succès que celle de Doha.

La Commission parlementaire de la jeunesse, de la culture, de l’éducation et de la recherche scientifique a pris en charge le dossier des enseignants sous contrat dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe et a reçu plusieurs d’entre eux “en attendant de trouver une solution radicale avec le ministère de l’Education dans les plus brefs délais”, a indiqué son président, Tarek Barrek.