L’Institution de Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricole s’est lancée dans la révision du système de formation et la répartition des spécialisations en adéquation avec les besoins du marché du travail et des priorités nationales, conformément aux objectifs nationaux dans les domaines de l’enseignement supérieur, recherche scientifique et développement régional.

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a expliqué que cette révision inclut l’étude de la possibilité d’étendre les tâches de l’Institut des zones arides à Médenine pour devenir un double-institution concernée par la recherche scientifique et l’enseignement supérieur dans les domaines de l’agriculture du désert, et le maintien du caractère administratif et financier actuel de l’institut pour assurer la continuité des performances institutionnelles et maintenir une stabilité organisationnelle et juridique qui assure le bon fonctionnement de l’établissement public.

Dans ce contexte, un rapport explicatif détaillé sera préparé et présenté aux autorités compétentes pour étude et décision sur la proposition dès que possible.

C’est ce qu’ a confirmé le ministère de l’Agriculture dans sa réponse à une question écrite soumise par le député Boubaker Ben Yahya, concernant la création d’un institut supérieur pour les sciences du désert dans le gouvernorat de Kebili.

Le secteur agricole dans le sud de la Tunisie est témoin de défis croissants liés au changement climatique, à la rareté des ressources en eau et à la garantie de la sécurité alimentaire qui nécessite l’établissement d’une institution d’enseignement supérieur agricole dans cette région, devenue un besoin urgent d’importance stratégique pour soutenir le développement régional et national, selon le Ministère