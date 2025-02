La 2e édition du Salon de l’Enseignement Français en Tunisie, aura lieu les 15 et 16 février courant à Tunis, Sousse et Sfax à l’initiative de l’Agence de l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a indiqué la coordinatrice de l’AEFE, Christine Jacquemyn.

Dans une interview réalisée au studio TV de l’Agence TAP, elle a précisé que le salon se tiendra à Tunis les 15 et 16 février 2025, à l’Institut français de Tunisie, à Sousse le 15 février 2025, au siège de l’Institut français de Sousse et à Sfax le 15 février 2025, à la Maison de France à Sfax.

Ce salon constitue une opportunité unique pour découvrir les établissements d’enseignement français présents sur tout le territoire, les valeurs éducatives de l’école française dont le plurilinguisme, la citoyenneté, l’excellence académique et les avantages du baccalauréat français, porte d’entrée vers les meilleures formations en Tunisie et à l’international, a indiqué la coordinatrice de l’AEFE.

Et d’ajouter: “C’est également une occasion pour le public tunisien de découvrir les équipes et les contenus des programmes pédagogiques d’enseignement français et aussi pour les jeunes désirant postuler et déposer leurs candidatures pour travailler dans ces établissements”.

Elle a précisé que 30 établissements éducatifs relevant de l’AEFE sont répartis sur tout le territoire Tunisien (Tunis, Bizerte, Sousse, Sfax, Djerba, Kairouan et Gafsa) accueillant plus de 19 mille élèves scolarisés dans ces établissements.

En réponse à une question sur le cout estimé parfois “élevé” de la scolarisation au sein de ces établissements, Jacquemyn a indiqué que pour la Tunisie “les frais de scolarisation dans les établissements français sont considérés parmi les moins chères dans le monde et que hormis les établissements gérés directement par le ministère français de l’éducation, les tarifs sont fixés par les partenaires propriétaires des écoles “.

Concernant les nouveaux bacheliers issus du système d’enseignement français en Tunisie, elle a expliqué que pour poursuivre leurs études en France il y a une plateforme d’inscription “parcoursup” qui leur permet de s’inscrire aux orientations et branches de leurs choix en fonction de leurs choix et leurs résultats.

En ce qui concerne la poursuite de leurs études en Tunisie, les nouveaux bacheliers du système français doivent s’inscrire sur la plateforme “orientation.tn” selon les quotas fixés par le ministère de l’enseignement supérieur tunisien, a-t-elle ajouté.

Voici le lien de la vidéo: httpss://youtu.be/AIIRRgA8M94?si=kljwoK1SMhouNLN