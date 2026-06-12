Plus de 500 femmes entrepreneures africaines sont attendues à Tunis du 1er au 3 juillet pour la Conférence d’affaires et le Salon régional de la Fédération des femmes entrepreneures du COMESA, un rendez-vous placé sous le signe de l’intégration économique et de la transformation numérique.

L’événement s’inscrit dans le cadre de la Semaine des femmes entrepreneures du COMESA, dont les activités débuteront le 28 juin avec l’assemblée générale de la Fédération. Des réunions institutionnelles sont également prévues les 29 et 30 juin afin d’examiner les perspectives de coopération et les partenariats à développer.

Selon la présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise, Leïla Belkhiria Jaber, 21 pays membres du COMESA participeront à cette manifestation, aux côtés de délégations venues de pays non membres et de représentants d’organisations internationales.

Près de 150 exposantes présenteront leurs produits et services, tandis que quelque 6.000 participantes suivront les travaux à distance grâce à une plateforme numérique.

Sous le thème « Un seul marché, un seul avenir », la conférence mettra l’accent sur les outils numériques, l’intelligence artificielle et les technologies financières pour faciliter les échanges entre les marchés africains. Les organisateurs ambitionnent également de transformer les rencontres d’affaires prévues en partenariats durables, capables de renforcer les chaînes de valeur régionales et de stimuler les exportations vers de nouveaux marchés.