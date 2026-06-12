Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé, jeudi, que les prix d’acceptation des céréales pour la récolte de 2026 ont été fixés, dans le cadre des préparatifs de la saison de moisson et de collecte des céréales.

Selon un communiqué du ministère, les tarifs sont fixés à 140 dinars/quintal pour le blé dur (40 dinars de prime de livraison rapide), 110 dinars/quintal pour le blé tendre (30 dinars de prime de livraison rapide) et 90 dinars pour l’ Orge et le triticale (25 dinars de prime de livraison rapide).

Le dernier délai pour bénéficier de la prime de livraison rapide pour chaque quintal d’orge local et de triticale relative à la campagne 2026 a été fixée au 15 juillet prochain.

La prime de livraison rapide des céréales sera octroyée au plus tard, le 31 août 2026.