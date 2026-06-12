Le gouverneur de Gabès, Radhouane Nsibi, a réuni jeudi, le comité régional consultatif d’investissement pour débattre des entraves juridiques liées à un projet agro-touristique stratégique dans la région.

Les participants ont d’abord identifié les obstacles précis dont notamment, la nature légale, la complexité administrative.

Face à ces entraves, les intervenants ont proposé des solutions concrètes à dévoiler lors d’une prochaine manifestation destinée à attirer les investisseurs régionaux.

De son côté, le gouverneur a interpellé les structures d’investissement concernées, les exhortant à faire preuve de proactivité et d’innovation.

Le gouvernorat dispose des atouts : infrastructure, potentiel humain, environnement réglementaire clarifié. Pas d’excuses, a-t-il martelé.