Le ministre de l’éducation Nourredine Nouri a souligné mardi l’impératif de s’adapter aux changements des outils éducatifs numériques et à l‘intelligence artificielle dans l’enseignement.

Présidant l’ouverture d’un colloque international sur le thème de “l’intelligence artificielle et son utilisation dans le domaine de l’enseignement”, organisé à Tunis à l’initiative du centre international de formation des formateurs et de l’innovation pédagogique, en collaboration avec l’Organisation Arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALESCO) le ministre de l’éducation a relevé l’importance pour les cadres éducatifs, y compris les instituteurs de comprendre que leurs rôles et leurs missions connaissent, en permanence, des changements en raison de l’utilisation des outils numériques et de l’intelligence artificielle.

Et d’ajouter: “Pour préserver la même efficacité des rôles dévolus aux apprenants, il est important d’adhérer ensemble à ce processus d’adaptation en vue d’éviter les risques de l’intelligence artificielle”, précisant que les outils numériques et l’intelligence artificielle doivent être utilisés de manière à défendre la souveraineté numérique.

Nouri a affirmé que l’utilisation des outils numériques et l’intelligence artificielle nécessite des moyens adéquats, en particulier des applications intelligentes, des logiciels, des technologies de pointe et des chartes éthiques.

A noter que ce colloque se poursuivra jusqu’au 13 février courant avec la participation de spécialistes dans le secteur éducatif de Tunisie et de Jordanie.