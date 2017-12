La Bourse de Tunis clôture lundi, sur un gain de 0,03%, enregistré par le Tunindex à un niveau de 5 715,61 points dans un volume total de 1,324 MD, selon MCP.

Le titre UIB a animé le marché par un volume transactionnel de 0,238 MD et s’est négocié à 19,10 D, tout en cédant 0,46%.

A la hausse, Le titre WIFAK BANK s’est négocié à 7,19 D tout en réalisant une hausse de 2,71%, suivi par MAGASIN GENERAL qui gagne 2,64%, à 27,20 D. Le titre TAWASOL GROUP HOLDING quant à lui a enregistré une performance de 2,04%, à 0,50 D.

Egalement dans le vert, LAND’OR s’est échangé à 8,90 D soit une performance de 1,59%. Le titre MODERN LEASING quant à lui grimpe de 1,26% à 4 D.

Dans le rouge, SOTEMAIL lâche 2,83% à 1,37 D tout comme STIP qui cède 2,77% à 1,40 D. ARAB TUNISIAN LEASE dégringole de 2,70% à 3,24 D.

Egalement à la baisse, AMS et MONOPRIX dévissent respectivement de 2,50% et 2,11% à 1,56 D et 8.81 D.