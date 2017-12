Béji Caïd Essebsi : La lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, une priorité de la politique tunisienne

A Ryadh où il participe au sommet arabo-islamique-USA, le chef de l’Etat tunisien, Béji Caïd Essebsi, a appelé à la poursuite de l’action commune pour concevoir une stratégie globale et commune aux pays arabes et musulmans partagée par les USA pour éradiquer le terrorisme.

Il a fait observer que le monde arabe et islamique partage les mêmes préoccupations et affronte les mêmes défis qui requièrent une action commune afin de surmonter les difficultés et préserver la paix et la sécurité internationales.

Parlant des fléaux transfrontaliers dont le terrorisme, Caïd Essebsi a indiqué que ces phénomènes requièrent l’accélération des processus des règlements politiques aux crises qui sévissent dans la région ainsi qu’une action qui apporte enfin une solution juste à la cause palestinienne et assure paix et stabilité au Yémen, à la Syrie et à la Libye.

Pour ce qui est des problèmes qui sévissent dans nombre de pays à travers le monde, Caïd Essebsi a indiqué que les conflits, les tensions et l’insécurité , amoindrissent les potentialités et entravent le développement , précisant que dans les pays arabes et les pays musulmans, notamment les situations de crise et l’insécurité ont donné lieu à des pertes inestimables au niveau humain, causé des drames au sein des populations et laissé des ruines à la place des ouvrages et des infrastructures des pays concernés, ce qui constitue un terreau favorable à l’extrémisme, au terrorisme et au crime organisé.

Le président de la république a fait remarquer qu’en cette étape, il est nécessaire pour les pays arabes et les pays musulmans de conjuguer leurs efforts et de consolider leur coopération en matière de sécurité, d’économie et de développement, exprimant l’espoir de voir perdurer le partenariat et l’amitié entre les USA et les pays arabes et musulmans.

Caïd Essebsi a également exprimé le souhait de voir les Etats-Unis jouer leur rôle dans la consolidation de la paix et de la sécurité dans la région et dans le monde.

S’agissant de la stratégie tunisienne en matière de lutte antiterroriste, Caïd Essebsi a affirmé que la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, deux phénomènes jusque là étrangers à notre société, compte parmi les priorités de la politique tunisienne. Faire échec à l’action terroriste, est un impératif a insisté le chef de l’Etat, pour préserver la démocratie naissante en Tunisie et réaliser les aspirations du peuple au développement et à la prospérité.

A ce propos, il a indiqué que nombre de tentatives d’attentats ont été déjouées et de projets terroristes avortés grâce à la vigilance de la Tunisie, qui bénéficie dans ce domaine du soutien des pays frères et amis.

La politique tunisienne en matière de lutte contre le terrorisme est basée sur une approche globale et multidimensionnelle qui vise à préserver la société contre l’extrémisme à travers la promotion des valeurs de l’Islam modéré et la diffusion de la culture du dialogue et du respect des religions et des croyances, a expliqué Caïd Essebsi, mettant l’accent sur la nécessité d’incriminer l’incitation à la haine et au terrorisme.

Dans ce contexte, il a rappelé que la Tunisie a adhéré à toutes les initiatives visant à combattre le terrorisme, citant plus particulièrement son adhésion à la coalition arabe conduite par l’Arabie saoudite et à la coalition internationale conduite pars les USA contre l’organisation terroriste Daech.