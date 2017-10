Les chefs des missions diplomatiques et consulaires des pays d’Afrique subsaharienne accrédités à Tunis ont rencontré, lundi 17 avril, à la Maison de l’exportateur à Tunis, dans le cadre de la deuxième édition de la journée de l’amitié et du partenariat avec l’Afrique, plusieurs cadres du ministère de l’Industrie et du Commerce, du Centre de promotion des exportations (CEPEX), de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) et de l’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie ainsi que des représentants des sociétés tunisiennes intéressées par le marché africain.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Zied ladhari, a souligné, à cette occasion, que cette journée est devenue une tradition annuelle et une occasion pour l’échange d’idées sur les méthodes et moyens susceptibles de promouvoir les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et les pays africains, notamment ceux de l’Afrique subsaharienne.

Il a indiqué que la Tunisie a atteint un stade de maturité industrielle et économique au plan national, permettant à ses entreprises d’accéder facilement au marché international, notamment celui africain, qui est un espace économique ouvert aux compétences tunisiennes. Et que la Tunisie a réalisé de grandes avancées en matière de négociations avec le COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) pour adhérer à ce marché considéré comme l’un des plus importants des groupements économiques du Continent regroupant 500 millions d’habitants et dont les pays membres disposent au total d’un PIB de près de 700 milliards de dollars.

Il a fait savoir que la visite d’une délégation du COMESA ) en Tunisie, au cours du mois de mars dernier, s’inscrit dans le cadre de la promotion des échanges et l’examen des détails du protocole après l’acceptation par les pays membres (19 pays) de l’adhésion de la Tunisie à ce marché.

L’ambassadeur du Cameroun et doyen des ambassadeurs africains accrédités à Tunis, Victor Loe, a déclaré que la Tunisie a pris une décision politique de consolider et diversifier ses relations avec les pays de l’Afrique subsaharienne.

Et d’ajouter que c’est une décision en faveur des pays africains et même le transporteur national ” Tunisair ” a annoncé l’ouverture de lignes aériennes vers des nouvelles destinations africaines, a-t-il dit.

Victor Loe a, encore, fait savoir que les pays d’Afrique subsaharienne sont, aujourd’hui, appelé à prendre les décisions nécessaires pour appliquer ces orientations dans le cadre d’un partenariat fructueux entre les deux parties.

A noter que 18 pays ont participé à la journée de l’amitié et du partenariat entre la Tunisie et les pays de l’Afrique Subsaharienne, à savoir : le Tchad, le Rwanda, l’Ethiopie, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, le Niger, le Ghana, l’Angola, la Guinée équatoriale, le Congo, le Mali, le Nigeria, la République démocratique du Congo (RCS), le Gabon, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Cameroun.