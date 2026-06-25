Les exportations tunisiennes vers la Chine vont être facilitées suite à la conclusion d’un accord final entre les parties tunisienne et chinoise fixant les caractéristiques techniques, la forme et le contenu du modèle de « certificat d’origine », a annoncé la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT).

Cette avancée majeure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange liant les deux pays et vise à répondre aux demandes récurrentes des entreprises exportatrices tunisiennes. Elle devrait permettre d’accélérer les consultations techniques avec le partenaire chinois et de garantir un accès plus fluide des marchandises nationales aux marchés asiatiques.

Selon une « note de veille » (Réf. 02/26) publiée par la CCIT, les négociations ont d’ores et déjà abouti à l’élaboration d’un projet préliminaire de ce certificat, établi conformément à la formule consensuelle arrêtée par les deux parties. Le dossier a été directement transmis aux autorités compétentes en vue de son approbation finale.

Concernant le calendrier de mise en œuvre, la même source précise qu’une fois les procédures d’homologation achevées, le modèle définitif sera transmis aux Chambres de Commerce et d’Industrie concernées qui auront pour mission de superviser son impression au niveau de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, en prélude à son émission officielle et à sa généralisation à l’ensemble des opérateurs économiques.

Les parties prenantes ont, par ailleurs, réaffirmé leur engagement à tenir les opérateurs économiques régulièrement informés de tout développement procédural, afin d’assurer la continuité et la disponibilité des lignes d’exportation nationales vers la Chine.