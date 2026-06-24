Les recettes drainées par les exportations de l’huile d’olive tunisienne durant les sept premiers mois de la campagne 2025/2026 (novembre 2025- mai 2026) ont atteint 4058,5 millions de dinars (MD), contre 2801,2 MD durant la même période de la campagne précédente d’où une hausse de 44,9%, c’est ce qui ressort des données publiées, mercredi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).

Cette hausse est expliquée par l’augmentation des quantités exportées de 57,9%, passant de 207,3 mille tonnes au cours de la même période de la campagne précédente, à 327,4 mille tonnes, actuellement.

La quantité de l’huile d’olive conditionnées représente seulement 12,9%, le reste est exporté en vrac (87,1%). On note ainsi une quasi-stagnation de la part du conditionnée par rapport à la campagne précédente (2024/2025) où elle était de 13%. Par ailleurs, la catégorie extra vierge représente à elle seule 83,3% du volume total exporté.

Il convient de noter que 17,2% seulement des recettes proviennent des exportations de l’huile d’olive conditionnées.

L’Onagri a fait état, en outre de la baisse du prix moyen de l’huile d’olive de 2% par rapport à la même période de la campagne précédente, pour se situer au niveau de 12,96 dinars/kg, en mai 2026. Selon les catégories, les prix varient entre 8,69 dinars/kg et 16,91 dinars/kg.

S’agissant des clients de la Tunisie, comme toujours, c’est le marché européen (UE) qui en détient la plus grande part avec 57,8% du volume des exportations, viennent ensuite l’Amérique du Nord (22,8%), l’Asie (11,5%) et l’Afrique avec seulement 4,2%.

Le 1er pays importateur de l’huile d’olive tunisienne est l’Espagne avec une part de 33,6% des quantités exportées, suivi par l’Italie (19,5%) et les USA (18,3%).

Concernant d’huile d’olive biologique, le volume des exportations a atteint 44,5 mille tonnes d’une valeur d’environ 583,4 MD, au cours des sept premiers mois de la campagne 2025/2026.

Néanmoins, la part de l’huile d’olive biologique conditionnée n’a pas dépassé les 5,5% du total du volume de l’huile d’olive biologique exporté.

Quant au prix, la moyenne du prix de l’huile d’olive biologique atteint est de 13,10 dinars/kg variant entre 12,91 dinars/kg pour le vrac et 16,44 dinars/kg pour le conditionnée.

Le 1er pays importateur de l’huile d’olive biologique tunisienne est l’Italie avec une part de 38% des quantités exportées, suivi par l’Espagne (26%), l’USA (24%) et la France (8%).