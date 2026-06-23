La Tunisie pourrait tirer profit des programmes canadiens de préférences tarifaires généralisées pour obtenir une exonération des produits tunisiens importés sur le marché canadien ou avoir une tarification réduite, de manière à développer les échanges commerciaux entre les deux pays, a affirmé le ministre du commerce Samir Abid.

Il a ajouté lors d’une réunion tenue lundi, sur les relations économiques et commerciales tuniso-canadiennes, que le marché canadien revêt une importance stratégique pour les exportations tunisiennes qui ne devraient plus se limiter à l’huile d’olive et les dattes. Il s’agit de cibler les exportations des industries agroalimentaires, le tourisme et l’artisanat.

La réunion à laquelle, ont pris part notamment des représentants de la chambre tuniso-canadienne du commerce, a également, mis l’accent sur les spécificités du marché canadien notamment les spécificités techniques, laquelle doivent être maitrisées par les entreprises tunisiennes exportatrices, ce qui nécessite d’améliorer la coordination et les efforts entre les différents intervenants publics et le secteur privé.

Parmi les recommandations formulées à l’issue de cette réunion figurent notamment l’organisation d’une journée d’information sur les modalités d’accès au marché canadien au profit des entreprises exportatrices et l’organisation de la semaine de la Tunisie au Canada.