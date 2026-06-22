Les exportations tunisiennes de fruits et légumes frais vers l’Italie ont bondi de 60 % en 2025, passant de 85 à 134 millions de dinars, dans un contexte de renforcement des liens commerciaux bilatéraux.

Cette performance record coïncide avec une mission commerciale organisée les 18 et 19 juin à Milan par le CEPEX, via son bureau local, en coopération avec le Consulat général de Tunisie. Neuf entreprises agricoles tunisiennes ont participé à cette initiative visant à consolider leur présence sur le marché italien.

Au cœur de cette mission, une visite au marché agroalimentaire de Milan « SogeMi », première plateforme de distribution du nord de l’Italie. Ce marché, qui accueille 25 mille visiteurs par jour et traite près d’un million de tonnes de produits par an, a généré un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros en 2025.

L’offre tunisienne présentée comprenait des produits variés : dattes et dérivés, tomates géothermiques et séchées, artichauts frais, olives de table, citrons, figues de barbarie, grenades et caroubes.

Les opérateurs italiens ont manifesté un intérêt croissant, séduits par des atouts compétitifs majeurs : la proximité géographique, une ligne maritime directe, et la capacité de « production précoce » qui permet d’approvisionner les marchés hors des créneaux européens. Au-delà des produits de saison, la qualité, les prix et les délais de livraison ont également été salués.

La mission, menée en partenariat avec l’APIA et les Groupements interprofessionnels des légumes et des fruits, a été marquée par une rencontre entre le Consul général Nasreddine Boubakri et le président de « SogeMi », Cesare Ferrero. Les échanges ont porté sur les moyens de pérenniser les importations italiennes de produits horticoles tunisiens et de transformer les explorations en contrats de partenariat durable.