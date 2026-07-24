La Poste tunisienne a mis en garde, jeudi soir, les détenteurs de cartes de paiement électronique et de portefeuilles numériques « e-Dinar Wallet » contre des sites internet usurpant son identité afin de soutirer leurs données personnelles dans le cadre d’opérations de hameçonnage (phishing) et de piratage.

Dans un avis publié sur ses réseaux sociaux, l’établissement a précisé n’avoir aucun lien avec ces plateformes frauduleuses, soulignant qu’il ne demande jamais à ses clients de communiquer leur mot de passe ni leur code confidentiel.

La Poste tunisienne a indiqué avoir engagé les procédures judiciaires nécessaires contre les sites concernés.

L’institution avait déjà diffusé un avertissement similaire en février dernier à l’attention des utilisateurs de ses cartes de paiement électronique et de ses portefeuilles numériques, les appelant à la vigilance face aux tentatives de piratage.