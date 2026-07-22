L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) accompagnera des entreprises industrielles tunisiennes dans la structuration initiale de leur transition digitale.

Un appel à projets sous le thème « Accompagnement des entreprises tunisiennes dans leur transition numérique : diagnostic, feuille de route et conception du cahier des charges de Proofs of Concept (PoC) » vient d’être lancé à l’adresse des entreprises industrielles engagées dans une démarche Industrie 4.0.

Cet appel s’inscrit dans le cadre de l’initiative nationale « Vers une Industrie 4.0 en Tunisie » portée par le HUB Industrie 4.0 de l’APII, en partenariat avec le Ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie et l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » (Invest for jobs).

Parmi les thématiques des projets ciblés figurent, l’Intelligence artificielle (analyse prédictive, vision industrielle, maintenance prédictive, optimisation des procédés, aide à la décision, automatisation intelligente des opérations…), l’IoT industriel (capteurs et suivi en temps réel… et l’automatisation et robotisation des processus de production.

L’APII a cité également à titre d’exemple la Digitalisation des opérations, Data & analytics (exploitation des données industrielles et pilotage de la performance), la traçabilité et la qualité (systèmes de suivi des flux et de conformité) et l’efficacité énergétique et l’optimisation des ressources.

L’objectif est de permettre aux entreprises bénéficiaires de réaliser un diagnostic de leur maturité digitale et industrielle, de disposer d’une feuille de route de transformation numérique adaptée à leurs besoins et d’identifier les projets prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre de leur transition vers l’Industrie 4.0.

Il s’agit également de leur permettre d’élaborer un cahier des charges détaillé d’un Proof of Concept (PoC) Industrie 4.0, en préparation de sa future mise en œuvre.