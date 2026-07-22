Le premier Forum d’affaires tuniso-allemand se tiendra, les 17-18 septembre 2026, dans la ville d’Essen en Allemagne, dans le cadre de la célébration du 70ᵉ anniversaire des relations entre la Tunisie et l’Allemagne, a annoncé la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

La CONECT International a appelé, dans ce cadre, les entreprises tunisiennes à s’inscrire en ligne (httpss://forms.gle/2PiBoA9Z5xgL5Rcr9). La date limite a été fixée au 14 août 2026.

Cet événement constituera une plateforme privilégiée de rencontres entre entreprises tunisiennes et allemandes, favorisant les échanges économiques, le développement de partenariats stratégiques et l’exploration de nouvelles opportunités d’affaires dans plusieurs secteurs d’activité, a indiqué la CONECT.

Il sera axé sur les secteurs des industries manufacturières & technologies industrielles, du commerce international, de l’agriculture & agroalimentaire, de la santé, des industries pharmaceutiques et cosmétiques, de la formation professionnelle et des établissements de placement des compétences à l’étranger, de la transformation verte et de l’environnement & développement durable.

Il s’agit également des secteurs des énergies renouvelables & transition énergétique, du transport & logistique, du conseil & services aux entreprises et de l’innovation digitale

Au programme figurent un Forum économique tuniso-allemand, des Rencontres B2B et des sessions de networking, des workshops thématiques et des panels d’experts, outre les échanges avec des représentants institutionnels et des acteurs économiques des deux pays.