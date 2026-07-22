Le ministère de la Santé lancera prochainement le portail national de santé du citoyen « Sahetna.tn », une plateforme numérique unifiée et sécurisée permettant aux citoyens de suivre leur parcours de santé, de consulter leurs rendez-vous médicaux et de gérer leurs dossiers médicaux ainsi que ceux de leurs enfants.

En phase de finalisation, cette plateforme permettra également à chaque utilisateur de connaître son identifiant national de santé, dont la généralisation a débuté dans les différents établissements sanitaires publics, a indiqué la chargée de mission au ministère de la Santé, Inès Ayadi, dans une vidéo publiée par son département sur Facebook.

Selon elle, l’identifiant national de santé n’est pas seulement un numéro ou une carte d’identification, mais constitue une étape essentielle vers la simplification de l’accès aux services de santé, leur rapprochement du citoyen et l’amélioration de leur qualité.

Il permettra notamment de faciliter le parcours de soins, de protéger les données de santé à caractère personnel et d’améliorer la qualité des données, contribuant ainsi à réduire la duplication des dossiers et à garantir un dossier médical unifié pour chaque patient.

Dans ce contexte, elle a assuré que l’expérimentation de l’identifiant national de santé avait été menée avec succès dans plusieurs établissements sanitaires publics, précisant que les efforts se poursuivent en vue de sa généralisation progressive aux structures de santé privées, dans le cadre du programme du ministère visant à développer les prestations sanitaires numériques dans les secteurs public et privé.