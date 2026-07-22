Le ministre de la Santé Mustapha Ferjani, a tenu mardi une séance de travail avec la Commission nationale de vaccination consacrée à l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale de vaccination (2027-2030) fondée sur les dernières données épidémiologiques et les recommandations scientifiques, a annoncé le ministère de la santé dans un communiqué.

Cette stratégie sera accompagnée d’un plan d’action opérationnel visant à améliorer les taux de couverture vaccinale, à préserver le leadership de la Tunisie en matière de vaccination, à développer le système numérique et à garantir la qualité des services de vaccination, a souligné le ministère dans son communiqué.

La réunion a également porté sur l’évaluation des taux de couverture vaccinale, le renforcement de la chaîne du froid, la numérisation des données et des services du programme national de vaccination, ainsi que l’intensification des campagnes de sensibilisation à l’importance de la vaccination dans la prévention des maladies.

Le ministre de la Santé a, à cette occasion, souligné l’importance d’investir dans la prévention, compte tenu de son rôle dans la protection de la santé des citoyens et des générations futures. Il a également insisté sur la nécessité de garantir un accès équitable à la vaccination dans les différentes régions, conformément à la vision du président de la République Kais Saied, en matière de justice sanitaire.