Les procédures d’affectation de terrains domaniaux destinés à la réalisation de plusieurs projets publics dans différents secteurs ont été examinées à Tozeur afin de lever les contraintes foncières qui entravent leur concrétisation, plusieurs de ces projets étant à l’arrêt depuis des années.

Ces dossiers ont été passés en revue lors d’une séance de travail tenue mercredi au siège du gouvernorat de Tozeur, au cours de laquelle une commission régionale a procédé à un examen au cas par cas des procédures d’affectation des terrains concernés en vue d’accélérer la mise en œuvre des projets programmés.

Les projets concernés couvrent les secteurs de la culture, de l’agriculture, de l’assainissement, ainsi que de la jeunesse et des sports.

Ils portent notamment sur les Maisons de la culture de Nefta et de Helba, le Centre régional des arts dramatiques et scéniques, le Centre régional de recherche en agriculture oasienne, le Centre de formation professionnelle en phoeniciculture à Degache, une station d’épuration et un projet de pompage des eaux usées à Hamma du Jérid, ainsi que plusieurs infrastructures sportives.

S’y ajoutent un complexe de l’enfance à Hazoua, un club d’enfants à Tozeur, plusieurs infrastructures sécuritaires et une unité de la protection civile à Hazoua.