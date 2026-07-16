La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a assisté, hier mercredi 15 juillet 2026, à la cérémonie d’ouverture de la Conférence ministérielle internationale pour la culture palestinienne, au musée du Prado à Madrid, en présence de plusieurs ministres de la Culture de différents pays du monde, ainsi que de représentants d’organisations internationales et régionales concernées par les affaires culturelles.

La cérémonie a débuté par un spectacle artistique du Ballet national d’Espagne, selon un communiqué du ministère.

Le ministre espagnol de la Culture, Ernest Urtasun, a prononcé un discours dans lequel il a souligné l’importance de la tenue de cette conférence à un moment où les biens culturels palestiniens, qu’ils soient matériels ou immatériels, subissent des agressions quotidiennes de la part de l’entité usurpatrice, affirmant qu’il était temps de faire face au ciblage des éléments de l’identité palestinienne.

Pour sa part, le ministre palestinien de la Culture, Imad al-Din Hamdan, a prononcé un discours dans lequel il a exprimé ses remerciements à l’Espagne pour l’accueil de cette conférence, ainsi qu’aux pays participants qui ont exprimé leur engagement à se tenir aux côtés du peuple palestinien pour préserver son patrimoine matériel et immatériel.

Dans son allocution, le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Nayef Al-Fayez, a réaffirmé l’engagement de l’organisation à défendre le patrimoine matériel et immatériel de tous les peuples, en particulier ceux classés au patrimoine mondial de l’humanité, ce qui exige l’adoption de mesures urgentes dans les territoires palestiniens.

Le réalisateur et journaliste palestinien Basel Adra, qui s’est fait connaître à l’échelle internationale après avoir coécrit et coréalisé le film documentaire “No Other Land” (qui a documenté les déplacements forcés de citoyens à Masafer Yatta et a été couronné par un Oscar), a présenté un aperçu du rôle du cinéma dans la préservation de l’identité palestinienne et l’enracinement de la culture locale à travers la documentation cinématographique.

Les participants ont ensuite suivi un spectacle de Dabkeh palestinienne reflétant la richesse et l’authenticité du patrimoine culturel palestinien, avant que la cérémonie ne se clôture par une visite guidée du musée du Prado.

Les travaux de la Conférence ministérielle internationale pour la culture palestinienne jeudi à la capitale se poursuivent aujourd’hui, jeudi 16 juillet 2026. Elles seront consacrées à l’examen des moyens de protéger le patrimoine culturel palestinien, des mécanismes de relance du secteur culturel, et du renforcement de la coopération internationale en soutien aux institutions et aux créateurs palestiniens.