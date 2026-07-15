La campagne de moisson se poursuit à un rythme soutenu dans le gouvernorat de Manouba, où plus de 90% des superficies céréalières ont déjà été récoltées.

Les quantités collectées ont atteint 396.013 quintaux, répartis entre plus de mille quintaux de blé dur, près de mille quintaux de blé tendre et 43.700 quintaux d’orge, selon les données communiquées à l’agence TAP par le service de la production végétale au commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Depuis le lancement de la campagne, environ 34 mille hectares ont été moissonnés sur un total prévisionnel de 37.500 hectares, tandis que la production globale est estimée à près de 856.000 quintaux, dont plus de 511.000 quintaux de blé dur, avec un taux de récolte dépassant 85%.

La collecte des céréales se poursuit dans les cinq centres de collecte du gouvernorat, dont les capacités exploitées dépassent actuellement 396 mille quintaux.

Les opérations de récolte sont assurées par un dispositif comprenant 128 moissonneuses-batteuses en bon état de fonctionnement, 365 tracteurs, 160 presses à paille, 160 lieuses et 200 citernes.