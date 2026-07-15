L’Angleterre et l’Argentine s’affrontent ce mercredi 15 juillet à Atlanta pour une place en finale de la Coupe du monde 2026. Une affiche prestigieuse qui ravive une rivalité historique entre les deux sélections.

Championne du monde en titre, l’Argentine s’appuiera une nouvelle fois sur son capitaine Lionel Messi. À 39 ans, l’octuple Ballon d’Or poursuit sa quête d’un nouveau sacre mondial et abordera, pour la première fois de sa carrière, un match de Coupe du monde face à l’Angleterre. Auteur de huit buts depuis le début du tournoi, il demeure l’un des principaux atouts de l’Albiceleste.

En face, les Three Lions espèrent mettre fin à une longue attente. En quête d’un premier titre mondial depuis 1966, les hommes de Thomas Tuchel se sont qualifiés pour le dernier carré après leur victoire en prolongation contre la Norvège (2-1).

L’Angleterre pourra compter sur son duo offensif Harry Kane – Jude Bellingham, tous deux auteurs de six buts dans cette Coupe du monde, pour tenter d’éliminer les champions du monde en titre et décrocher une place en finale.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

La demi-finale Angleterre – Argentine se jouera ce mercredi 15 juillet à 20h00 au stade d’Atlanta.

La rencontre sera retransmise en direct sur M6 et sur beIN Sports 1.