Le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, Thomas ⁠Tuchel, a affirmé que ses joueurs ​ne s’attardaient pas sur l’histoire qui existe entre l’Angleterre et l’Argentine, alors qu’ils se ​préparent pour la demi-finale de la Coupe ‌du monde de football.

Ce choc au sommet oppose deux ‌des nations les plus prestigieuses du football ‌mondial, une rencontre qui a donné lieu à certains des matches les plus mémorables de la Coupe du monde.

Thomas Tuchel a toutefois déclaré ⁠que la préparation de son équipe s’était concentrée sur le match à venir plutôt que sur son contexte historique.

“Je dirais que cela n’est pas pertinent, mais je n’en suis pas ​sûr”, a-t-il dit aux journalistes à la veille de la demi-finale.

“Je pense que les joueurs sont très conscients de ⁠ce que cela représente pour les deux pays. Si un tel événement offre autant de moments emblématiques, on ne peut pas le réduire ⁠à un simple match de football.”

“Mais en tant qu’entraîneur, c’est exactement ce que nous faisons: nous nous concentrons sur ce sur quoi nous avons de l’influence. Nous ne parlons pas des événements historiques. Nous ne parlons pas des moments emblématiques. Ils sont déjà suffisamment emblématiques en eux-mêmes, et l’attention qu’ils suscitent est déjà considérable.”

Thomas Tuchel a plutôt indiqué que son staff technique s’efforçait de simplifier le message pour les joueurs à mesure que la ​pression montait.

“Plus l’enjeu est important, plus la tension monte”, a-t-il déclaré. “Nous espérons donc pouvoir suffisamment simplifier les messages pour qu’ils puissent les mettre en oeuvre.”

L’équipe victorieuse mercredi affrontera l’Espagne dimanche lors de la ‌finale du tournoi.

LE POIDS DE L’HISTOIRE

L’Angleterre a pour ambition d’atteindre sa première finale de Coupe du monde depuis 60 ans, lorsqu’elle a soulevé le trophée à domicile, mais Thomas Tuchel a ⁠rejeté les suggestions selon lesquelles le poids de l’histoire serait devenu un fardeau.

“Je ne ressens ‌aucun fardeau”, a-t-il déclaré. “Je ressentirai la nervosité et la tension demain. C’est tout à fait normal dans ce genre de matches.”

Ce que le sélectionneur allemand a perçu, en revanche, c’est une équipe avide de relever le défi.

“Ce que j’apprécie vraiment ces derniers jours, c’est que les joueurs sont très compétitifs, très enthousiastes, ils ont vraiment envie de jouer ce match”, a-t-il déclaré.

“Ces deux maillots (Angleterre et Argentine) sont tout simplement ‌mythiques. Les matches historiques sont mythiques. Il y a eu ⁠des moments mythiques, mais tout le monde reconnaît ces maillots. Immédiatement, tout le monde reconnaît les joueurs.”

Thomas Tuchel s’attend à un match chargé d’émotion contre l’Argentine, mais a souligné que l’Angleterre ‌n’utiliserait pas l’histoire des deux pays comme source de motivation.

“Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous savons ce que nous voulons”, a-t-il déclaré. “Nous sommes en demi-finale. Nous sommes arrivés en demi-finale avec une grande ‌soif de ⁠victoire. Nous voulons remporter le prochain match.”

“Nous respectons notre adversaire, mais nous ne revenons pas sur des événements historiques et nous n’en faisons pas toute une histoire. C’est un grand match de football, ​un grand événement.”