Le club allemand du Bayern Munich a annoncé, mercredi, le recrutement de l’international marocain Ismael Saibari, avec lequel il s’est engagé jusqu’en juin 2031.

L’international marocain, qui rejoint le Bayern Munich en provenance du club néerlandais PSV Eindhoven, portera le numéro 34, précise le Club allemand dans un communiqué.

Actuellement engagé avec la sélection marocaine à la Coupe du monde en Amérique du Nord, l’attaquant de 25 ans intégrera le club bavarois à l’issue du Mondial.

Cité dans le communiqué, le membre du directoire du club munichois chargé des sports, Max Eberl, a indiqué que Saibari est “l’un des joueurs offensifs les plus prometteurs de cette Coupe du monde”, estimant que son arrivée apportera “davantage de qualité et d’imprévisibilité” au jeu offensif de l’équipe.

Le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, a, quant à lui, souligné que le joueur marocain, triple champion des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven, dispose d’une expérience en Ligue des champions et démontre actuellement, à la Coupe du monde, “à quel point il peut être précieux pour une équipe”.

Le responsable munichois a salué, dans ce cadre, la polyvalence de Saibari, son sens du but et sa mentalité, qui “constitueront des atouts pour le Bayern Munich”.

De son côté, Ismael Saibari s’est dit heureux de rejoindre “l’un des plus grands clubs du monde”, affirmant vouloir remporter le plus de titres possible avec le Bayern Munich. Il a également indiqué que l’entraîneur Vincent Kompany a joué un rôle majeur dans sa décision.

Né à Terrassa, en Espagne, Ismael Saibari a rejoint le PSV Eindhoven en 2020, après un passage par les centres de formation du RSC Anderlecht et du KRC Genk. Avec le club néerlandais, il a disputé 142 matches officiels, inscrit 42 buts et délivré 29 passes décisives, remportant notamment trois titres de champion des Pays-Bas.

International marocain depuis 2023, il compte 34 sélections et 12 buts avec les Lions de l’Atlas, conclut le communiqué.