Pendant que le G7 tente de préserver son leadership économique, que les BRICS accélèrent la recomposition des équilibres mondiaux et que l’intelligence artificielle redéfinit déjà les chaînes de valeur, la Tunisie continue de débattre de procédures administratives, de réglementations obsolètes et de formalités héritées d’une autre époque. Le véritable enjeu n’est plus seulement de relancer la croissance. Il consiste désormais à déterminer si le pays veut participer à la nouvelle économie mondiale… ou la regarder passer.

Le Pouls de la Tunisie : un potentiel reconnu mais encore prisonnier de ses propres freins

Le Forum de l’Investissement 2026 aura rappelé une évidence : la Tunisie conserve des atouts considérables. Une position géographique privilégiée, un capital humain qualifié, une base industrielle exportatrice solide et une proximité avec les marchés européens.

Mais cette promesse se heurte à une réalité beaucoup moins séduisante.

La croissance demeure insuffisante pour créer un véritable effet d’entraînement. L’investisseur recherche aujourd’hui bien davantage que des avantages comparatifs : il exige de la visibilité, une réglementation stable, une administration prévisible et une justice économique efficace.

Or, plusieurs signaux continuent d’alimenter l’incertitude : instabilité fiscale, procédures administratives complexes, gouvernance perfectible et poids persistant de l’économie informelle.

Dans le même temps, certaines filières démontrent que la Tunisie possède déjà les fondations d’une économie compétitive.

L’industrie automobile illustre parfaitement cette capacité de résilience. Avec près de 300 entreprises, 120 000 emplois et près de 4 milliards d’euros d’exportations, elle prouve que le pays peut occuper une place stratégique dans les chaînes de valeur mondiales.

Mais cette industrie elle-même entre dans une nouvelle révolution.

La compétition ne porte plus uniquement sur les coûts de production ou la qualité industrielle. Elle se joue désormais sur le logiciel, les données, les systèmes intelligents, les véhicules connectés et l’intelligence artificielle embarquée.

Autrement dit, la valeur migre progressivement vers la technologie.

L’Onde de Choc Internationale : G7, BRICS et intelligence artificielle redessinent les rapports de puissance

L’économie mondiale connaît aujourd’hui une mutation d’une ampleur comparable aux grandes révolutions industrielles.

D’un côté, le G7 cherche à conserver son avance technologique en investissant massivement dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les industries stratégiques.

De l’autre, les BRICS poursuivent leur montée en puissance en développant de nouveaux circuits commerciaux, financiers et industriels capables de réduire leur dépendance aux architectures traditionnelles.

Au milieu de cette recomposition géoéconomique, un troisième acteur bouleverse l’ensemble des équilibres : l’intelligence artificielle.

Elle transforme simultanément l’industrie, les services, la finance, la santé, les administrations publiques et les modèles éducatifs.

La richesse de demain ne sera plus uniquement produite par les matières premières ou les capacités industrielles. Elle dépendra de la maîtrise des données, des algorithmes, des infrastructures numériques et de la qualité des institutions capables d’accompagner ces mutations.

Pour la Tunisie, cette évolution représente autant une menace qu’une formidable opportunité.

Car les pays de taille moyenne peuvent désormais créer davantage de valeur grâce au savoir, à l’innovation et aux services numériques qu’ils ne pouvaient autrefois produire uniquement par l’industrie traditionnelle.

Résilience et Prospective : moderniser l’État pour libérer l’économie

Les cinq principaux sujets économiques de la semaine convergent vers une même conclusion.

Le problème tunisien n’est plus principalement financier.

Il est institutionnel.

La simplification du corpus juridique, la modernisation administrative, la digitalisation effective des services publics et la formalisation du commerce électronique constituent aujourd’hui les véritables réformes de compétitivité.

La future réglementation du e-commerce traduit cette volonté de structurer une économie numérique devenue incontournable. Encore faudra-t-il privilégier les incitations plutôt que la seule logique de contrôle.

De même, la réforme des cadres juridiques ne relève plus d’un exercice technocratique. Elle constitue désormais un impératif économique.

Une administration capable d’échanger automatiquement les données entre ses services, des procédures totalement numériques, des délais raccourcis et des règles lisibles représentent aujourd’hui des avantages concurrentiels aussi importants que les infrastructures ou les incitations fiscales.

Dans cette compétition, le Maroc poursuit son industrialisation accélérée tandis que l’Algérie cherche à diversifier progressivement son économie. La Tunisie dispose, elle aussi, de solides atouts industriels, technologiques et humains.

Mais elle doit désormais transformer ces avantages potentiels en véritables gains de compétitivité.

Le Verdict

Les débats de cette semaine racontent une seule et même histoire.

La Tunisie n’a plus simplement besoin de croissance.

Elle a besoin d’un changement de logiciel.

Le monde qui se dessine autour du G7, des BRICS et de l’intelligence artificielle récompense les États capables de décider rapidement, de simplifier leurs règles, d’encourager l’innovation et de sécuriser l’investissement.

Les nations qui réussiront ne seront pas nécessairement les plus riches en ressources naturelles.

Elles seront les plus rapides à moderniser leurs institutions.

La Tunisie possède les compétences, les entrepreneurs, les ingénieurs, les exportateurs et la jeunesse capables d’intégrer cette nouvelle économie mondiale.

Ce qui manque encore n’est ni le talent ni le potentiel.

C’est la capacité collective à transformer les réformes annoncées en réalités tangibles.

Le véritable Forum de l’investissement ne commence pas dans les salles de conférence.

Il commence lorsque chaque entrepreneur peut créer, produire, exporter et innover sans que l’administration ne devienne le premier obstacle à son ambition.

En 2026, le choix n’est plus entre continuité et réforme.

Il est entre l’adaptation et le déclassement.