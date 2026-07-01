Le coup d’envoi du Street Jazz, au menu de la 20ème édition du Tabarka Jazz Festival sera donné demain jeudi 2 juillet par l’artiste algérien Djamel Laroussi aux multiples talents. Ce programme de rue se poursuivra jusqu’au 9 du mois pour l’année 2026 dans la ville de Tabarka et propose au public huit spectacles, animés par des artistes venus de Tunisie et de plusieurs pays arabes et occidentaux.

Quant à l’ouverture officielle de cette édition, qui marque le grand retour du festival après 6 ans d’absence, elle aura lieu le vendredi 3 juillet 2026 avec un concert attendu du pianiste cubain Alfredo Rodríguez.

Dès le 3 juillet, la ville de Tabarka vibrera chaque jour au rythme de deux spectacles, l’un dans la rue et l’autre au Théâtre de la Mer jusqu’à la clôture de la 20ème Tabarka Jazz Festival le 9 du mois.

Voici le programme du Street Jazz (19h30):

– Jeudi 2 juillet : Djamel Laroussi (Algérie)

– Vendredi 3 juillet : Mão Cabeça (Portugal)

– Samedi 4 juillet : Innēr Sense (Serbie)

– Dimanche 5 juillet : Mohamed Ali Kammoun – « Jazzna» (Tunisie)

– Lundi 6 juillet : Fawzi Chekili – « Taqasim Revival » (Tunisie)

– Mardi 7 juillet : Omar El Ouaer – Octun Quartet (Tunisie)

– Mercredi 8 juillet : Ahmed Ajabi – Jazztet (Tunisie)

– Jeudi 9 juillet : Aziz Zouaoui – Siroko (Tunisie)

Voici le programme au Théâtre de la Mer (22h00) :

– Vendredi 3 juillet : Alfredo Rodríguez (Cuba)

– Samedi 4 juillet : Liz McComb (USA)

– Dimanche 5 juillet : Projet « Osool » avec Yacine Boulares & Soufiane Saidi (Tunisie / Algérie)

– Lundi 6 juillet : Tarek Yamani (Liban)

– Mardi 7 juillet : Dee Dee Bridgewater – « We Exist » (USA)

– Mercredi 8 juillet : Raoul Paz (Cuba)

– Jeudi 9 juillet : Veronica Swift (USA) et Akua Naru (USA).